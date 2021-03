Lukaku e Muriel, nessuno come loro in Serie A nel 2021: numeri da top assoluti

Il belga e il colombiano stanno trascinando Inter e Atalanta a suon di gol e assist: il nuovo anno è iniziato sotto il loro segno

La sfida di questa sera tra Inter e Atalanta metterà di fronte i due migliori attacchi del campionato : da una parte Lukaku, Lautaro e Sanchez, dall'altra Muriel, Zapata e Ilicic . Senza dimenticare gente come Hakimi e Gosens, esterni che segnano come attaccanti. I due cannonieri principi rispondono ai nomi di Romelu Lukaku e Luis Muriel, rispettivamente secondo e terzo nella classifica marcatori di Serie A alle spalle di Cristiano Ronaldo.

Numeri alla mano, come evidenziato dal sito ufficiale dell'Inter, il belga e il colombiano sono i top del campionato per quanto riguarda gol e assist nel 2021: "Luis Muriel ha segnato cinque gol contro l'Inter in Serie A, nessuno però in tre sfide con la maglia dell'Atalanta - dall'inizio del 2021 solo Romelu Lukaku (13: sette gol e sei assist) ha preso parte a più reti del colombiano in Serie A TIM (12: otto gol e quattro passaggi vincenti)".