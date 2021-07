Inter, Nainggolan-Cagliari: traguardo vicino. Joao Mario, il Benfica ha consultato…

Inter al lavoro per due uscite pesanti. La situazione dei due centrocampisti

In casa Inter si lavora soprattutto sulle uscite in questi giorni. Sarà la settimana decisiva per le uscite di Radja Nainggolan e JoaoMario, due esuberi a cui il club nerazzurro sta cercando una sistemazione. Come sottolinea Tuttosport, già nei prossimi giorni è destinata a chiudersi la trattativa-maratona con il Ninja: "A Cagliari vedono il traguardo anche perché è sempre più netta la sensazione che l’Inter possa concedere la buonuscita chiesta dal giocatore".