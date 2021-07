Nainggolan al Cagliari, ci siamo. “Ecco la buonuscita e quanto risparmia l’Inter”

Secondo La Nuova Sardegna, Radja Nainggolan è ad un passo dal ritorno al Cagliari: ecco il risparmio dell'Inter

Sembra ormai in via di definizione il futuro di Radja Nainggolan. Il centrocampista tornato all'Inter dal primo luglio dovrebbe passare finalmente a titolo definitivo al Cagliari, club a cui è vicinissimo in queste ore: secondo quanto riporta La Nuova Sardegna, infatti, le parti sarebbero ora vicinissime, tanto che il club sardo vorrebbe avere il calciatore a disposizione già nei primi giorni di ritiro. Sempre secondo il quotidiano, l'Inter si sarebbe convinta di pagare un milione di buonuscita al calciatore per poi risparmiarne almeno altri cinque. A intesa raggiunta, Nainggolan firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo con il Cagliari.