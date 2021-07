Corsa e duttilità: Inter stregata da Nandez. Ecco la chiave per sbloccare l’affare

Dopo Dalbert i due club potrebbero concretizzare un altro affare

Dopo l'arrivo di Dalbert (manca solo l'ufficialità), i contatti tra Inter e Cagliari proseguono. Il club nerazzurro è pronto ad accontentare Radja Nainggolan il cui desiderio è quello di rimanere in Sardegna. Secondo quanto riporta Il Messaggero, tra i due club potrebbe concretizzarsi un altro affare che vedrebbe il coinvolgimento di Nandez , da tempo un pallino del ds Ausilio per la sua qualità e duttilità.

"Così, da quanto trapela, i nerazzurri hanno avviato i contatti con il Cagliari per sistemare tutti gli incastri e accontentare Nainggolan, ancora sotto contratto per un'altra stagione. Nel frattempo in Sardegna è arrivato un altro esubero, ovvero Dalbert. Il terzino brasiliano si trasferisce con la formula del prestito e riscatto, sui 7 milioni di euro".