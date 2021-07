Inter, ora Nandez ha un prezzo: i nerazzurri hanno un’altra cartuccia da sparare

L'aggiornamento della Gazzetta dello Sport sulla trattativa tra Inter e Cagliari per il trasferimento del centrocampista uruguaiano

Daniele Vitiello

Nahitan Nandez è più vicino all'Inter dopo la giornata di ieri. Il vertice in sede nerazzurra ha portato frutto, come spiega la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina: "Nandez ha finalmente un prezzo: 5 milioni per il prestito, secondo la richiesta formulata ieri dal Cagliari. Sono ancora troppi per l’Inter che, però, ha accolto con piacere l’altra faccia della medaglia: si nota un’evidente apertura della controparte nella formula di pagamento con riscatto nel 2022. Poi su quella cifra si tratterà con la giusta calma e con la fiducia nata dai passi avanti sulla telenovela Nainggolan".

Un traguardo intermedio che infonde fiducia nella chiusura dell'operazione: "Così la giornata di nerazzurri e rossoblù è stata fruttuosa, anche senza decisioni definitive: servirà ancora pazienza, parola d’ordine di questo mercato rinsecchito. A dire il vero, in viale della Liberazione è stato Radja Nainggolan l’oggetto dell’incontro tra due club legati da antica amicizia: il belga è il secondo passo di un viaggio che ha come destinazione finale Nandez, vero obiettivo di Simone Inzaghi per il post-Hakimi".

Servirà ancora del tempo per chiudere l'operazione, ma i due club non hanno fretta: "Per 10 giorni il presidente dei sardi Tommaso Giulini sarà in ferie in Turchia e i contatti saranno soltanto telefonici. Anche l’Inter si prenderà del tempo per riflettere e far decantare la situazione, visto che il club ha un’altra cartuccia da sparare: ha la ferma volontà di Nahitan di allungare la nobile tradizione uruguaiana a Milano".