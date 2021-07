Sky – Nandez, ancora niente accordo tra Inter e Cagliari. Nainggolan? La situazione

Secondo quanto riportato da Sky Sport, non è ancora stato trovato l'accordo tra Inter e Cagliari per Nandez

Secondo quanto riportato da Sky Sport, non è ancora stato trovato l'accordo tra Inter e Cagliari per Nandez. L'uruguayano è la prima scelta dei nerazzurri per il post Hakimi ma l'incontro di oggi, anche con l'intermediario del giocatore, non ha portato all'intesa tra i club. Manca anche l'accordo tra Inter e Nainggolan per la risoluzione del contratto, ultima mossa necessaria affinché il belga possa tornare al Cagliari. Nainggolan e Nandez sono operazioni slegate anche se l'Inter si augura che una buona riuscita del primo affare possa poi dare un'accelerata al secondo.