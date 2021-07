Nandez non sente ragioni: solo Inter. “E nella trattativa può entrare anche…”

Nandez era stato chiaro con il Cagliari, il massimo sforzo per la salvezza e poi la libertà di fare il grande salto: ora si sente pronto

Avanti tutta per Nahitan Nandez all'Inter . Il centrocampista del Cagliari è infatti ormai convinto e vuole solo il club nerazzurro. Va trovato infatti l'incastro giusto, ma l'operazione è destinata a chiudersi, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Nandez era stato chiaro con il Cagliari, il massimo sforzo per la salvezza e poi la libertà di fare il grande salto. Il ragazzo si sente pronto a 25 anni per quell’asticella che lo porta in un top club. Aveva sognato la Premier, aveva sfiorato il West Ham (gennaio 2020, gli inglesi avrebbero voluto condizionare il riscatto alla salvezza e Giulini disse no), poche settimane fa c’era stato qualcosa con il Leeds.

Poi gli hanno detto "l’Inter è in pressing" e da quel momento non ha voluto sentire ragioni. Ha chiesto al Cagliari di accontentarlo andando oltre quella famosa clausola da 36 milioni. Nahitan in Sardegna resterebbe ma non sarebbe motivato, quindi meglio lasciarlo andare. I rapporti tra Giulini e l’Inter sono fantastici, hanno appena liberato Dalbert in prestito con diritto di riscatto, Nainggolan vuole solo il Poetto, nella trattativa potrebbe entrare Pinamonti. Ci sono stati incontri, vertici e colloqui, ce ne saranno altri. L’Inter non può andare oltre il prestito con diritto di riscatto, esisteranno modi e rapporti di buon vicinato per andare alla soluzione senza dover correre a 200 km orari".