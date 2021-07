Pedullà: “Nandez andrà all’Inter, Giulini restituisce il favore. La formula…”

Nahitan Nandez resta il nome più caldo per la fascia destra dell'Inter. Il centrocampista del Cagliari sembra sempre più diretto a Milano

Nahitan Nandez resta il nome più caldo per la fascia destra dell'Inter. E non solo, visto che il centrocampista uruguaiano è un prezioso jolly anche per gli altri ruoli del centrocampo.

"Nandez vuole l’Inter, Giulini lo accontenterà. Dopo aver liberato Dalbert in prestito con diritto di riscatto, i due club – in rapporti eccellenti – hanno parlato anche di Pinamonti, una situazione da non scartare. La formula non è vista come un problema, anche se fosse un prestito con diritto di riscatto il riscatto diventerebbe moralmente un obbligo (alla Tonali). E comunque la cortesia che Giulini farà all’Inter non sarà altro che la restituzione di due o tre cortesie ricevute in passato. E l’Inter ha intenzione di definire nei dettagli l’affare Nandez", scrive Pedullà.