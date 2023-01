Diretta LIVE, Inter-Napoli: torna il campionato di serie A. Calcio d’inizio ore 20.45

L'Inter riceve il Napoli al Meazza per la prima gara di campionato del nuovo anno dopo la pausa per il mondiale in Qatar

MILANO - Torna il campionato di calcio di Serie A dopo la pausa mondiale, torna l'Inter e lo fa con la supersfida contro il Napoli di questa sera. Secondo ritorno di Luciano Spalletti al Meazza nelle vesti di avversario. Simone Inzaghi vuole ripartire da dove si era fermato. Ultima vittoria prima della pausa a Bergamo contro l'Atalanta con i primi tre punti per i nerazzurri ottenuti in uno scontro diretto. L'Inter carica a testa, vuole lo sgambetto al Napoli, ci proverà sicuramente Lukaku, ristabilito e arruolabile. Insieme al belga ci sarà Dzeko in attacco con Calhanoglu ancora in cabina di regia vista l'assenza di Brozovic. Dumfries e Dimarco ocuperanno le corsie esterne.