Inter, in tre non partono per Napoli. Stasera un Eriksen trasformato dalla quarantena

Riflettori puntati questa sera particolarmente su Christian Eriksen. Il centrocampista nerazzurro punta a mettersi in mostra nella gara con il Napoli. La Gazzetta dello Sport spiega: “C’è chi in quarantena ha preso peso, causa dimora coatta sul divano, chi ha cercato di mantenere la forma fisica (come tutti i calciatori professionisti), e poi c’è Eriksen. Il danese ha fatto di più: ha sfruttato la lunga pausa per ripresentarsi tutto nuovo. Quello di questi giorni non è più in ritardo rispetto ai compagni, come nelle sue prime settimane interiste: più tonico, più in palla, quasi più ”scolpito”. Il lavoro prolungato e personalizzato ha dato i suoi frutti, l’inserimento immediato era stato complesso, poi è arrivato fin troppo tempo per prepararsi: non l’ha sprecato. E visto che la qualità dei suoi piedi non è mai stata in discussione, ecco che l’Inter riparte da Christian”.

Sulla formazione nerazzurra, i colleghi precisano: “Resteranno al centro Suning e non andranno al San Paolo Godin, D’Ambrosio e Vecino, tutti alle prese con affaticamenti muscolari e ritardi di condizione. In difesa quindi il trio diventato titolare (Skriniar-De Vrij-Bastoni) con Ranocchia e il giovane Pirola come riserve in panchina, a centrocampo Barella al fianco di Brozovic, in fascia sinistra confermatissimo Young. Conte potrà pescare in abbondanza dalla panchina (5 cambi), con Sensi e soprattutto Alexis Sanchez armi tattiche se ci sarà bisogno di scardinare le linee del Napoli. Sempre che non ci abbia già pensato l’Eriksen “tutto nuovo””.