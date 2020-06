VIDEO / Napoli-Inter, Conte riparte da Eriksen. E c’è una novità che non riguarda la formazione

Mancano meno di 24 ore alla ripresa della stagione dell’Inter che avverrà a Napoli, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Ecco le ultime di formazione secondo la Gazzetta dello Sport:

“Dopo tre mesi, l’Inter riparte dalle certezze. Quindi dalla coppia d’attacco Lautaro e Lukaku. Invece la novità nella semifinale di ritorno contro il Napoli sarà Eriksen. Il danese parte in una posizione ibrida: un po’ centrocampista, un po’ rifinitore, in quello che era il ruolo di Sensi con cui ha vinto il ballottaggio. Dietro di lui ci saranno Barella e Brozovic, sugli esterni Candreva sembra preferito a Moses, e sull’altra fascia c’è Young. In difesa, anche qui scelte confermate rispetto a quelle che erano le tendenze degli ultimi tempi, si parte con Skriniar, de Vrij e con Bastoni che ha superato nelle gerarchie Godin, che peraltro non è al meglio. In porta, come sempre, Handanovic. C’è da recuperare, si punterà sui gol di Lautaro e Lukaku”.

NIENTE RITIRO – “C’è una novità: l’Inter partirà il giorno stesso della partita e non è andata in ritiro. Tutti a casa dopo l’allenamento della mattina e si ritroveranno appunto la mattina della gara per andare a Napoli e poi tornare nel corso della notte, sperando di avere una prossima partita, la finale di Coppa Italia”.