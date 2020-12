Inter-Napoli, è sfida sul mercato: un giocatore nel mirino dei due club. Gds: “Conte lo stima”

Inter-Napoli sfida in campo e anche sul mercato. Stasera le due squadre si affronteranno in quella che si preannuncia una gara dove il protagonista sarà lo spettacolo. Difficile fare un pronostico, così com’è difficile capire che avrà la meglio anche sul mercato. Perché i due club hanno messo gli occhi su Emerson Palmieri. “Non è un segreto che l’ex Roma sia da mesi sul taccuino dei dirigenti di Inter e Napoli. Il nativo di Santos, ma stabilmente nella Nazionale italiana, continua a non godere della stima di Lampard al Chelsea“, spiega la Gazzetta dello Sport.

“Gli estimatori dall’Italia non mancano. Antonio Conte su tutti. Tecnico che cerca spesso di portare nelle sue squadre giocatori con cui in passato è riuscito a instaurare rapporti di stima e fiducia, sul campo ma non solo. A spingere verso l’italo-brasiliano sono le difficoltà dell’Inter sulla fascia sinistra: Perisic offre prestazioni altalenanti, Young non è un mancino naturale. Da tempo il club nerazzurro ha messo gli occhi su Emerson Palmieri”.

“Per un estimatore come Conte c’è un leader come Insigne che in Nazionale ha provato a convincere l’esterno a unirsi alla causa partenopea”.

(Gazzetta dello Sport)