GdS – Inter-Napoli, la probabile: Conte ha deciso su Hakimi. Confermata una costante

Mancano poche ore al calcio d’inizio di Inter-Napoli. Antonio Conte sembra avere le idee piuttosto chiare sulla formazione da mandare in campo. Confermata ovviamente la LuLa davanti, mentre queste sono le altre scelte del tecnico, riportate dalla Gazzetta dello Sport: “Hakimi si è allenato regolarmente, è a disposizione ma l’idea di Conte è farlo accomodare (almeno inizialmente) in panchina: le fasce saranno di Darmian e Young. Difesa confermata (settima gara di fila per Skriniar-De Vrij-Bastoni), in mezzo fuori Eriksen e dentro Gagliardini. Niente ritiro, la squadra si ritrova direttamente oggi ad Appiano Gentile”.