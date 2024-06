Era in dubbio fino alla vigilia, ma alla fine Nicolò Barella ha recuperato ed è sceso in campo dal 1' nel debutto europeo dell'Italia contro l'Albania. Non solo, il centrocampista nerazzurro ha offerto una prestazione clamorosa condita dal gol (il decimo in maglia azzurra) che ha regalato all'Italia tre punti fondamentali per superare il girone. "Il ragazzino oggi è un meraviglioso papà e un centrocampista che spinge il suo commissario tecnico, Luciano Spalletti, a dire una doverosa bugia, quando sussurra che la Nazionale non dipende da un solo giocatore. Dipende da Barella, altro che. Dipende da quel destro poetico che sì, esterno da urlo e palla imprendibile. E vittoria. E sorrisi", sottolinea la Gazzetta dello Sport.