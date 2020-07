Sky – Inter su Ndombele, primi contatti con il Tottenham. Due i nomi in ballo per uno scambio

L’Inter ha avviato contatti con il Tottenham per Tanguy Ndombele. Questo è quanto ha riferito Gianluca Di Marzio a Skysport durante il programma ‘Calciomercato l’Originale’. Il centrocampista è stato pagato attorno ai 65 mln dagli Spurs ma Mourinho lo considera come un giocatore in uscita. C’è un ottimo rapporto tra le due società dopo l’affare Eriksen. Il calciatore è a 45 mln di sterline a bilancio. Gli Spurs preferirebbero una cessione cash, ma sono consapevoli che non è una cifra alla quale tutte le società possono arrivare.

Per questo si potrebbe ragionare su uno scambio e il primo nome in ballo è quello di Skriniar, molto gradito a Mou che perderà Vertonghen. Questa è una base della trattativa. Al tecnico portoghese piace anche Perisic. Il terzo nome, che però non risulta tra i nomi in pole sarebbe Brozovic: ci sono meno chance che il croato rientri in questo pacchetto, secondo il canale satellitare.

(Fonte: SS24)