Pastorello: “Acerbi all’Inter? Bisogna chiedere a loro. Lukaku? Io contento se…”

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it sotto la sede dell'Inter, Federico Pastorello, noto agente, ha parlato così del possibile interesse dei nerazzurri nei confronti di Francesco Acerbi: "No, abbiamo fatto una chiacchierata in generale: mi trovato qui e sono venuto a salutare Ausilio e Baccin. Se Acerbi piace? Oddio, bisognerebbe saperlo da loro: ma Acerbi è un giocatore forte in generale, non ho dubbi che possa piacere a tanti, vedremo. Sarr? Non credo che sia degli oggetti del desiderio dell'Inter. Lukaku? Sono contento se lui è contento. Esposito? Abbiamo fatto una scelta per continuare a giocare, ha bisogno di tempo: farà bene quest'anno e il prossimo vedremo".