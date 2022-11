Inter, cercasi difensore per il futuro: rispunta questo nome dalla Francia

Un nome che ritorna per la difesa del futuro dell’Inter. Calciomercato.com rilancia un profilo già seguito in estate dal duo Marotta-Ausilio

Un nome che ritorna per la difesa del futuro dell’ Inter . Lo svela calciomercato.com, che rilancia un profilo già seguito in estate dal duo Marotta-Ausilio per rinforzare il reparto arretrato di Simone Inzaghi.

“L'Inter guarda al mercato dei difensori per il futuro e dopo i contatti della scorsa estate non ha mollato la pista che porta al centrale argentino classe 1999 del Lens, Facundo Medina”, si legge. Il difensore mancino, che può giocare da centrale o all'occorrenza da esterno, ha totalizzato fin qui 1 gol e 1 assist in 13 presenze stagionali in Ligue 1. Per transfermarkt.itil suo valore attuale è di 15 milioni di euro.