Sky – Atalanta-Inter, Inzaghi ha le idee chiare: un dubbio in difesa. E Brozovic…

Secondo Sky Sport, in attesa dell'allenamento di domani, Inzaghi sembra avere le idee chiare in ottica formazione anti-Atalanta

Secondo quanto riportato da Sky Sport, in attesa dell'allenamento di domani, Inzaghi sembra avere le idee chiare in ottica formazione anti-Atalanta. Oltre al dubbio in difesa tra Acerbi e De Vrij, si va verso la conferma dei giocatori che stanno confermando un ottimo stato di forma. In attacco spazio a Dzeko e Lautaro, Brozovic partirà dalla panchina anche se potrebbe avere qualche minuto in più delle ultime uscite, tenuto conto che Calhanoglu sarà confermato dall'inizio.