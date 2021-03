Torino-Inter, un nome in pole per sostituire Eriksen. Gli altri due ballottaggi…

Il principale dubbio del tecnico nerazzurro in vista di Torino-Inter riguarda il ruolo di mezzala sinistra

Gli stop di Arturo Vidal e Christian Eriksen degli ultimi giorni rendono meno scontate le scelte di Antonio Conte per Torino-Inter . Contrariamente alle scorse settimane, la probabile formazione nerazzurra comprende qualche incertezza.

A proposito del danese, che oggi ha lavorato a parte a causa di una leggera infiammazione al ginocchio sinistro, a Sky spiegano che "se calerà il fastidio potrebbe anche partire per Torino, ma molto difficilmente partirà titolare contro i granata. Per sostituirlo ci sono tre nomi, ma Gagliardini al momento è davanti a Sensi e Vecino, per cui la scelta potrebbe ricadere su di lui".