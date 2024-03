L'Inter non perde di vista Michele Di Gregorio . Il portiere è uno dei pilastri del Monza e le sue prestazioni non sono passate inosservate ai dirigenti nerazzurri e non solo. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport , anche la Juve segue con attenzione Di Gregorio e ha già fatto arrivare all'entourage del portiere del Monza il suo interesse, se in estate uno tra Szczesny e Perin lascerà Torino.

"L'Inter non ha smesso di seguire il suo ex prodotto del vivaio e, nonostante il Monza lo abbia riscattato versando nelle casse nerazzurre 4 milioni dopo la promozione in Serie A centrata nel 2022, il club di viale della Liberazione ha mantenuto una percentuale sulla futura rivendita che potrebbe trasformarsi in uno... sconto in caso di riacquisto. Iniziamo dai... contro e in particolare della valutazione iniziale fatta dal Monza ovvero 20 milioni. Tanti soldi per un'Inter che deve portare avanti la politica dell'auto-finanziamento. Possibile uno sconto? Magari di un paio di milioni. Altro "contro" è l'indubbia titolarità di Sommer che sta disputando una stagione super. Di Gregorio dovrebbe accettare di partire dalla panchina. La stessa cosa che succederebbe se fosse acquistato dalla Juve e rimanesse Szczesny".