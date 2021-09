L’Inter non muore mai: terza rimonta stagionale. E la squadra ha confermato una cosa

Come contro Verona e Fiorentina, l'Inter ha rimontato l'Atalanta sfiorando anche la vittoria nel finale

Come contro il Verona e la Fiorentina, l'Inter si è ritrovata in svantaggio, dopo l'iniziale 1-0 firmato da Lautaro, contro l'Atalanta. Come avvenuto in precedenza, la squadra di Simone Inzaghi ha reagito da grande e ha addirittura sfiorato il vantaggio nel finale con il rigore sbagliato da Dimarco. "Per battere questa Inter bisogna segnarle all'89' come ha fatto il Real Madrid. Se invece le lasci il tempo di reagire, sono dolori. Quella contro l'Atalanta è un'altra storia, anche per il diverso spessore dell'avversario, ma conferma che nel passaggio da Conte a Inzaghi i campioni d'Italia non hanno certo perso il carattere", sottolinea la Gazzetta dello Sport che elogia la reazione dei nerazzurri.