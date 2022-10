Inter, può essere la notte di Mkhitaryan: Inzaghi ha un jolly europeo nell’inferno del Camp Nou

Se lo augurano Inzaghi, la società e, soprattutto, tutti i tifosi dell'Inter . In una notte decisiva come quella del Camp Nou, l'allenatore nerazzurro può pescare il jolly che porta il nome di Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno è uno degli uomini di maggior esperienza europea a disposizione del tecnico e chissà che, in un clima infuocato come quello di Barcellona, l'ex Roma non possa essere la scintilla che spingerà l'Inter. Anche perché, come scrive la Gazzetta dello Sport, l'ultimo gol in Champions League ha oltre cinque anni:

"Mkhitaryan è il jolly Champions di Inzaghi: in Europa siamo a tre partite da titolare su tre, che stasera diventeranno quattro su quattro. In Serie A solo una su sette e per di più amara, con la sostituzione poco dopo la mezz’ora a Udine – insieme a Bastoni – per il giallo rimediato. Chi vuole essere, l’Henrikh nerazzurro? L’ultimo gol in Champions è datato 27 settembre 2017, nel 4-1 dello United contro il Cska Mosca: davanti c’era Lukaku, uomo che stasera mancherà tremendamente con le sue sgroppate a fare male in contropiede. Dalla panchina entrò Darmian, come probabilmente accadrà oggi. Ne ha viste tante, Mkhitaryan, in giro per il mondo e per l’Europa. Da piccolissimo si è trovato in Francia per i conflitti interni in Armenia, a sette anni ha perso il padre. “Da allora mi sono detto: ‘Devo correre come lui, devo calciare come lui’. Guardavo le videocassette delle sue partite per ricordarlo, mi faceva stare bene”. Se c’è un calciatore a cui il Camp Nou non farà paura, quello è Mkhitaryan. Può essere la sua notte".