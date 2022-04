Inter a Bologna per far tornare i conti. E la svolta nei numeri serve proprio in trasferta

La squadra nerazzurra giocherà domani il recupero con i rossoblù sperando di far diventare verde l'asterisco finora visto in classifica

Quella di domani contro il Bologna, la trasferta a Udine e quella con il Cagliari. (In casa i nerazzurri affronteranno invece Empoli e Samp). I punti fatti tra le mura amiche di San Siro sono 39 e sono invece 33 quelli fatti lontano da casa (con una gara in meno giocata in trasferta rispetto a quelle in casa). Una leggera differenza che si riflette ovviamente sulla media punti (in casa 2.29 a gara, in trasferta 2.06) e che dipende molto più dal rendimento dell'attacco che da quello più stabile della difesa. Sono infatti 41 i gol segnati al Meazza (media 2.41 a partita) contro i 30 segnati in trasferta (1.87 la media). Mentre sono 14 i gol subiti in casa (media 0.82) e 12 quelli in trasferta (0.75). Nella corsa scudetto a Inzaghi serve ora più che mai uno scatto nelle gare lontane da Milano.