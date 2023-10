Inter, nuova strategia di Inzaghi: la ‘doppia partita’ sfinisce gli avversari

Non è un caso che sempre più spesso l'Inter riesca ad uscire alla distanza e a risolvere le gare nella ripresa. Oltre al giusto approccio, è quello che cerca Simone Inzaghi per regolare qualsiasi avversario. Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport, spiegando l'idea del tecnico nerazzurro: "Torino dopo Salerno, dopo l’Empoli e pure dopo il Benfica: prima ti faccio giocare, poi mi prendo i tre punti. Non è più un caso. È una strategia, figlia dell’Inter «più completa» che c’è, per dirla alla Beppe Marotta.

Eccole qui, le «due partite in una» di cui ha parlato Simone Inzaghi nel post Torino. Lautaro e compagni vincono per sfinimento altrui. Vincono perché quando gli altri calano d’intensità, il tecnico nerazzurro può inserire dentro riserve che non sono riserve, perché non abbassano - anzi, in alcuni momenti lo alzano - il livello dei titolari.