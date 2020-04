Inter, il nuovo obiettivo per la fascia piace a mezza europa. Servono 30 milioni

L’Inter vuole mettere le ali. I nerazzurri puntano a migliorarsi sulle due corsie esterne in vista della prossima stagione. Per farlo a destra, però, dovranno battere la concorrenza di Roma, Valencia, Siviglia, Everton, West Ham e Schalke 04. Il Corriere dello Sport spiega: “L

‘

Inter può accendere i riflettori su, un’idea per la fascia destra e un profilo che piace a mezza Europa. L’esterno del Porto, due gol e diciassette assist in questa stagione, è sul taccuino di Ausilio e Marotta che lo tengono d’occhio. Così i media lusitani inseriscono anche la società nerazzurra tra le pretendenti al messicano che è un punto fermo pure in nazionale . Concorrenza forte, prezzo impegnativo – dai cinquanta milioni di euro iniziali, l’ultimo rinnovo ha appiccicato addosso una pretesa di trenta milioni secondo la clausola rescissoria di Jesus Corona – eppure il contratto in scadenza tra due anni obbliga il Porto a cercare una soluzione con un congruo anticipo. E monetizzare dalla possibile uscita del messicano nel prossimo mercato”.