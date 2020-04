A Bola – Inter, nome del tutto nuovo per l’esterno: Jesus Corona del Porto. I dettagli

Saranno le fasce i reparti in cui l’Inter interverrà con maggior forza nella prossima sessione di mercato. Marotta e Ausilio stanno infatti sondando diversi nomi per il ruolo di esterno, dai vari Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, fino a Filip Kostic dell’Eintracht. Spunta però, secondo A Bola, un nome del tutto nuovo che interessa al club nerazzurro. Si tratta di Jesus Corona, uomo di fascia del Porto classe ’93. Le sue ottime prestazioni con il club portoghese hanno infatti fatto sì che diversi club europei mettessero gli occhi su di lui: il prezzo del cartellino è però molto elevato, 50 milioni di euro, e il Porto non ha intenzione di schiodarsi da questa valutazione, nonostante sia costretto a cedere per rispettare i vincoli del Fair Play Finanziario. Sul messicano, però, non ci sono solo i nerazzurri: anche Roma, Siviglia, Valencia, West Ham, Everton e Schalke 04 hanno mostrato interessamento per il giocatore.