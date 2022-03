Inter a Oaktree? Ecco lo scenario: “E intanto Goldman Sachs sta cercando…”

Il punto sul futuro societario dell'Inter: Suning dovrà rimborsare a Oaktree il prestito fatto, altrimenti il fondo prenderà il controllo

"Non è il nostro piano, ma chi lo sa". Queste le parole pronunciate durante il Business of Football Summit organizzato dal Financial Times da Alejandro Cano, managing director per Oaktree Global Opportunities, in merito ad un possibile insediamento del fondo americano come proprietario dell'Inter.