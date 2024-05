"L’Inter di Oaktree ragiona allargando i suoi confini. La seconda stella è già il passato. Il domani è la Champions. È il tentativo di ripetere la cavalcata di una stagione fa fino alla finale. È una necessità, oltre che un obiettivo. Per due motivi, essenzialmente. Il primo: Oaktree ha a cuore - ed è un concetto che ha già trasmesso ai dirigenti - l’internazionalizzazione del club, la possibilità di rendere l’Inter quanto più possibile una squadra europea, passaggio richiesto per far esplodere i ricavi anche in termini di brand. Un club che è stabilmente nelle fasi finali della Champions è anche una società più appetibile, specie in termini di marketing e sponsor per intendersi. E poi, c’è il tema legato ai ricavi...diretti, ovvero quelli dettati da una partecipazione europea che sia la più lunga possibile. Arrivare in fondo al torneo, oltre che una soddisfazione ovvia dal punto di vista sportivo, accelererebbe il processo che porta alla stabilità finanziaria citata nel giorno dell’insediamento".