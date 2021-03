Inter, Ranocchia non rinnoverà. Puntato già il sostituto: “Fatto un primo sondaggio”

L'Inter segue Maksimovic del Napoli che dovrebbe prendere il posto di Ranocchia in scadenza di contratto

L'Inter pensa anche al futuro e alla prossima stagione. Per rinforzare la squadra di Conte si cerca anche di sistemare il reparto difensivo. Con la probabile uscita di Ranocchia che non rinnoverà il suo contratto col club nerazzurro, ecco che servirà un nuovo ingresso per completare il reparto.

Come riporta Gianluca Di Marzio, "Piace Maksimovic del Napoli: per ora è stato fatto solamente un sondaggio esplorativo, legato a quello che sarà poi il nuovo piano tecnico ed economico per il futuro, ancora da decidere. Il difensore serbo è corteggiato da diverse squadre della Premier League, ma la sua volontà sarebbe quella di restare in Italia".