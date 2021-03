Ranocchia è pronto: “Rifiutò il Bayern per amore dell’Inter, ora vuole chiudere il cerchio”

Qualora de Vrij non fosse a disposizione di Antonio Conte per la partita di Bologna, Andrea Ranocchia è pronto a scendere in campo

Marco Macca

La sosta per le Nazionali sta per lasciare il posto al ritorno della Serie A. E l'Inter si avvicina al posticipo di sabato sera contro il Bologna al Dall'Ara con alcuni dubbi di formazione, soprattutto a causa dei contagi da Covid in casa nerazzurra. Se Handanovic si è fortunatamente negativizzato, infatti, restano positivi D'Ambrosio, Vecino e soprattutto (in termini di gerarchie all'interno della squadra) de Vrij. I tamponi, ad Appiano Gentile, sono quotidiani e tutti, Conte in primis, sperano che l'olandese possa tornare a disposizione contro gli uomini di Mihajlovic. Ma, se così non fosse, il sostituto è già pronto: Andrea Ranocchia.

Il centrale nerazzurro, cinque presenze stagionali tra campionato e Coppa Italia, aspetta da tanto un'occasione per tornare in campo. Come al solito, mai una polemica, mai una parola fuori posto. Nulla, negli anni, ha scalfito l'amore di Ranocchia per l'Inter. Nemmeno quando, nel 2014, il Bayern Monaco si fece sotto con insistenza per lui: "'È vero, ci fu un sondaggio da parte loro: per un po’, lo ammetto, ci ho pensato. Ma avevo preso la mia scelta: le cose qui cambieranno…', spiegò nel dicembre 2014. Sapete il nome di quella squadra? Il Bayern Monaco, top club che seguì a lungo il percorso di Ranocchia", si legge su gazzetta.it.

Unico presente nello spogliatoio interista ad aver alzato un trofeo con la maglia nerazzurra (20 maggio 2011, Coppa Italia vinta all'Olimpico contro il Palermo per 3-1), Ranocchia scalda i motori, da vero uomo squadra e da difensore esperto e affidabile. Sperando, a fine stagione, di chiudere un cerchio con la vittoria dello scudetto con la sua Inter: "Ora sogna di chiudere una sorta di cerchio con uno scudetto che manca da undici anni. Lo meriterebbero tutti. Soprattutto, lo meriterebbe lui", conclude la Gazzetta dello Sport.

