Inter, obiettivo Pavard per il dopo Skriniar: “Ma attenzione al doppio colpo”

In casa nerazzurra si lavora per individuare il sostituto dello slovacco, che andrà al Paris Saint-Germain

Milan Skriniar resta all'Inter per altri cinque mesi. Il difensore slovacco, che ha siglato l'accordo che dal 1° luglio prossimo lo legherà al PSG, vestirà la maglia nerazzurra in questa seconda parte di stagione, prima di dire addio.

In casa nerazzurra, però, il problema della sostituzione è solo rimandato. L'amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio hanno messo nel mirino un profilo in particolare, già sondato nei giorni scorsi prima di virare su Demiral: si tratta di Benjamin Pavard del Bayern Monaco.

Il calciatore francese nasce terzino ma può agire anche come centrale ed è perfetto per ricoprire il ruolo di braccetto di una difesa a tre.

Pavard ha il contratto in scadenza nel 2024 e l'arrivo in Baviera di Cancelo, sbarcato in prestito con diritto di riscatto a 70 milioni dal Manchester City, rafforza l'ipotesi della sua partenza a fine stagione.