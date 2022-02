Inter, occasione per l’attacco: Depay può lasciare il Barcellona, prezzo di saldo

Arrivato a Barcellona la scorsa estate come l’elemento dal quale ripartire dopo l’addio di Messi, Memphis Depay non sta rendendo secondo le aspettative: solo 8 i gol segnati fin qui e, dopo l’esonero di Koeman e l’arrivo di...

Fabio Alampi

Arrivato a Barcellona la scorsa estate come l'elemento dal quale ripartire dopo l'addio di Messi, Memphis Depay non sta rendendo secondo le aspettative: solo 8 i gol segnati fin qui e, dopo l'esonero di Koeman e l'arrivo di Aubameyang, Ferran Torres e Adama Traore a gennaio, il suo status di titolare non appare più così inattaccabile. Il tecnico Xavi gli ha dato inizialmente fiducia, ma nelle ultime gare - complice anche qualche problema fisico - ha preferito fare altre scelte. Una situazione che, secondo il quotidiano catalano Sport, potrebbe portare a un addio a fine stagione.

Addio non impossibile

Prelevato dal Lione a parametro zero, Depay ha firmato un contratto biennale che scade nel giugno 2023. L'attaccante olandese si è anche ridotto lo stipendio pur di indossare la maglia blaugrana, rifiutando offerte più vantaggiose a livello economico. Proprio per questi motivi si aspetta che, in caso di addio a fine stagione, il Barcellona non chieda cifre astronomiche per lui. Una sorta di riconoscenza per quanto fatto la scorsa estate, insomma. Depay si trova bene in Spagna, a gennaio ha scelto di rimanere per provare a cambiare la sua situazione, ma se non avrà un ruolo da protagonista se ne andrà, e spera di farlo quasi a costo zero.

Anche l'Inter in corsa

Una possibilità che potrebbe ingolosire, e non poco, l'Inter: i nerazzurri stanno cercando dei rinforzi per il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione, e un profilo come quello dell'olandese potrebbe essere l'ideale. Il primo nome sulla lista rimane Scamacca, ma un Depay quasi a costo zero potrebbe diventare la classica occasione da cogliere al volo. Anche perchè lo stesso attaccante del Barcellona vedrebbe di buon occhio un'avventura in Italia. Su di lui, però, la concorrenza non manca: Milan e Juventus monitorano la situazione, mentre dalla Francia si parla di un tentativo del Lione, sua ex squadra.