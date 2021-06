UFFICIALE – Depay sceglie il Barcellona: contratto fino al 2023

Il club catalano ha voluto annunciare in modo molto particolare l'acquisto di Memphis Depay

Memphis Depay è un nuovo giocatore del Barcellona. Il calciatore olandese, in scadenza al 30 giugno con il Lione, si libererà a zero e vestirà la maglia del club del Camp Nou. Lo ha annunciato la stessa società catalana in un modo del tutto particolare: sui social ha infatti postato l'emoticon del leone, animale che il classe '94 ha tatuato lungo tutta la schiena. Il giocatore, come confermato dal Barça firmerà un contratto fino al 2023.