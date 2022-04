Inter, occhi su Ilic: il Verona non chiude alla cessione, costi e concorrenza

Il centrocampista serbo, classe 2001, si sta confermando dopo l'ottima stagione scorsa: big pronte a muoversi

Fabio Alampi

L'ottima stagione di esordio in Serie A di Ivan Ilic non si è rivelata un semplice exploit: il centrocampista del Verona, dopo aver stupito tutti lo scorso anno con Juric, si sta ripetendo anche in questo campionato con Tudor, confermando di avere qualità tecniche e tattiche di tutto rispetto, oltre a una personalità non comune per un ragazzo di appena 21 anni. Un rendimento cha ha fatto drizzare le antenne a diverse big italiane e non solo: tra queste c'è anche l'Inter, che ha avuto modo di vederlo da vicino pochi giorni fa a San Siro.

In rampa di lancio

Arrivato in Italia solamente la scorsa estate, in due stagioni Ilic ha già collezionato 59 presenze e 5 reti con il Verona. Numeri che certificano il suo impatto immediato con il nostro calcio, a dispetto della sua giovanissima età, sfruttando anche i buoni risultati della formazione scaligera, con Juric prima e con Tudor poi, che gli hanno permesso di mettersi in mostra in un ambiente tranquillo. Classe 2001, passato per il sempre florido settore giovanile della Stella Rossa, nel 2018 approda al Manchester City, per poi venir girato in prestito prima in patria, allo Zemun, e poi in Olanda, al NAC Breda.

Valutazione e concorrenza

Secondo TuttoMercatoWeb, oltre all'Inter, ci sarebbero anche Milan e Napoli, pronte a darsi battaglia per uno dei giovani più interessanti del campionato italiano. Il Verona, che lo ha riscattato la scorsa estate dal Manchester City per 10 milioni di euro, già pregusta un'importante plusvalenza: la valutazione al momento si aggira intorno ai 20 milioni di euro, cifra che potrebbe ulteriormente salire in questi mesi finali della stagione. Gli scaligeri non si opporranno alla cessione dei propri gioielli, a cominciare proprio da Ilic e da Barak (altro nome in orbita nerazzurra), ma puntano a monetizzare il più possibile da queste partenze. Possibile, nelle prossime settimane, un affondo concreto da parte di uno dei club interessati, al fine di anticipare la concorrenza.