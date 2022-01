Inter, Marotta prova il bis in difesa? “Occhio a Christensen, regalo perfetto per Inzaghi”

Dopo Ginter, sempre più vicino a trasferirsi a parametro zero a Milano dalla prossima stagione, l'Inter potrebbe tentare il bis

"Attenzione a un nome ricorrente sui taccuini dei top club nostrani. Negli ultimi tempi Christensen è finito nel mirino del Milan, ma il nome stuzzica anche in casa Inter. Il roccioso 25enne danese ha un ingaggio un po’ alto (sopra i 4 milioni), ma potrebbe dare priorità al progetto e alla prospettiva di una maggiore continuità, accontentandosi di un salario più o meno in linea con quello garantitogli attualmente dal Chelsea. Non che a Londra stia male, ma con Tuchel non è propriamente un punto fermo. Inzaghi si ritroverebbe un centrale imponente, con una lunga esperienza internazionale, di prospettiva e per di più in grado di muoversi con disinvoltura nella difesa a tre. Difficile che lasci Stamford Bridge, in caso contrario Marotta ci farebbe un pensierino".