Inter, al via i dialoghi per i rinnovi di Handanovic e Perisic: “Pronte le offerte”

Dopo la chiusura del mercato invernale, è tempo di rinnovi in casa Inter: dirigenti al lavoro per i prolungamenti di due giocatori su tutti

Alessandro Cosattini

Terminato il mercato con i colpi Robin Gosens e Felipe Caicedo, è tempo di pensare ai rinnovi di contratto in casa Inter. Poi si pianificherà la prossima stagione, con i nomi di Davide Frattesi e Gianluca Scamacca in cima alla lista dei dirigenti. Ma prima, come dicevamo, i prolungamenti di contratto. In particolare quelli dei giocatori in scadenza al 30 giugno 2022. Due nomi su tutti: Ivan Perisic e Samir Handanovic. “L’Inter spera che entrambi conservino il desiderio di un fine comune: il rinnovo”, sottolinea Calciomercato.com.

Il portale poi entra nel dettaglio delle due situazioni, partendo da Perisic: “Il croato attende l’ultimo grande contratto da firmare in carriera e non vorrebbe assolutamente scendere al di sotto degli emolumenti attuali (5,5 milioni di euro a stagione), mentre i nerazzurri, che si sono cautelati con Gosens, gli proporranno un ingaggio da almeno un paio di milioni in meno. Ausilio e Marotta metteranno sul piatto la propria offerta, facile immaginare come il calciatore si prenderà del tempo per dare una risposta. Tempo che l’Inter gli concederà”, si legge sul croato.

Si passa poi al portiere e capitano nerazzurro, con una considerazione da fare. L’Inter ha già chiuso per André Onana a zero, cautelandosi per il futuro con un portiere classe 1996. Porte ancora aperte per Samir? Sì, ma a determinate condizioni: “La sua titolarità è insidiata ma nessuna la scarterà a prescindere e l’idea che Handanovic dia ad Onana il tempo di ambientarsi prima di affidargli responsabilità di un certo tenore, piace molto in viale della Liberazione. Certo, a patto che Handanovic sia anche lui pronto a rivedere al ribasso, e non di poco, il proprio ingaggio”, conclude il portale.

(Fonte: calciomercato.com)