Inter, Onana: “Il mio tempo all’Ajax è finito. E’ mio diritto non firmare il rinnovo”

Le parole del prossimo portiere dell'Inter: "Penso che il mio tempo sia finito qui, quindi per me era importante cercare una nuova sfida"

Intervenuto ai microfoni dell'emittente olandese NOS, André Onana, portiere dell'Ajax che l'anno prossimo difenderà i pali dell'Inter, ha parlato così del suo mancato rinnovo con i lancieri: "È mio diritto non firmare un nuovo contratto. Ho fatto un ottimo lavoro per questo club per tanti anni e penso che il mio tempo all'Ajax sia finito. Tutti hanno la responsabilità se non ho firmato. Penso che il mio tempo sia finito qui, quindi per me era importante cercare una nuova sfida".