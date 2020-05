Cds – Inter, si sta mettendo a punto la grande operazione che scatena l’effetto domino

L’Inter è la protagonista del momento. Sia per quanto riguarda il mercato in entrata sia per quanto riguarda il mercato in uscita, sono i nerazzurri ad essere costantemente in prima pagina. L’operazione Lautaro Martinez potrebbe scatenare un incredibile effetto domino europeo, dando vita ad un valzer di attaccanti. E di mezzo c’è sempre quel Joao Cancelo che molti interisti sognano di rivedere sulla fascia destra del Meazza.

“Il pressing organizzato del Barça sul Toro – si sta mettendo a punto l’operazione che potrebbe portare Cancelo a Milano – innesca un giro di goleador in Europa. Eliminando tracce argentine dall’attacco nerazzurro. Con l’Inter sempre intenzionata a concretizzare il colpo Cavani e fiondarsi su Werner, che due giorni fa ha ritrovato con regolarità la via del gol. Chi lo ferma più, il tedesco? Timo il bomber è vice-capocannoniere della Bundesliga, dopo la tripletta rifilata al Magonza. Ormai viaggia alla media di quasi un gol a partita. La clausola rescissoria di Werner, da 50-60 milioni, può anche non essere così proibitiva ma c’è il Liverpool in perenne agguato“, sottolinea il Corriere dello Sport.