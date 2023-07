Inter, operazione ringiovanimento in corso: rosa svecchiata di quasi 50 anni

In attesa dei prossimi colpi

E non è finita qui: l'Inter dovrà sostituire i partenti D'Ambrosio e Gagliardini, senza dimenticare la questione portieri, con Onana a un passo dal Manchester United e Handanovic che potrebbe salutare definitivamente. In difesa le piste più calde portano a Chalobah e Demiral, entrambi classe '98, 10 anni in meno di D'Ambrosio ('88). Ponendo che a centrocampo si potrebbe "invecchiare" (Pereyra, il nome più raggiungibile per rimpiazzare Gagliardini, è 3 anni più vecchio; discorso diverso, per esempio, con Samrdzic, 8 anni più giovane), tra i pali si assisterebbe a un ulteriore ringiovanimento: Trubin (2001) e Sommer ('88) porterebbero uno svecchiamento di altri 9 anni rispetto a Onana ('96) e Handanovic ('84). Un totale di una cinquantina di primavere in meno rispetto alla rosa della scorsa stagione: una ventata di gioventù e di aria fresca ad Appiano Gentile, in attesa di capire il rendimento dei nuovi sul campo.