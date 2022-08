GdS – Inter, Lukaku a forte rischio per il derby: “3 opzioni e un azzardo in attacco”

Romelu Lukaku è a forte rischio per il derby . Il risentimento muscolare accusato da Big Rom verrà valutato nelle prossime ore dall’Inter: Simone Inzaghi è col fiato sospeso per il suo centravanti. Sicuramente non ci sarà nell’infrasettimanale con la Cremonese, ma occhio anche alla stracittadina di sabato. Ecco tutte le opzioni che ha l’allenatore nerazzurro per sostituire Lukaku secondo La Gazzetta dello Sport.

[…] La terza opzione sul tavolo prevede invece un cambio di modulo, passando dal canonico 3-5-2 a quel 3-4-1-2 già testato qualche volta in estate: in questo caso, dietro alla DzeLa potrebbero agire Calhanoglu o, in alternativa, quel Mkhitaryan che ha recuperato quasi del tutto dai problemi muscolari che lo hanno obbligato a dare forfait contro Spezia e Lazio. Volendo, rosa alla mano, Inzaghi avrebbe anche una quarta opzione alternativa, quella che prevede il doppio play con Brozo-Asllani e un’unica punta (presumibilmente Dzeko) davanti a un terzetto formato da Lautaro, Calhanoglu e Dumfries, in una sorta di 3-3-3-1 che costituirebbe un autentico azzardo. Difficile, per non dire impossibile, anche perché il derby non è certo l’occasione migliore per fare esprimenti”, si legge sulla rosea. Sono dunque quattro le alternative dell’Inter in attacco in caso di assenza di Lukaku…