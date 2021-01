Inter, quanto ti costa la panchina! Sono di Conte le riserve più care, battuta anche la Juve

In un’annata particolare come questa, riuscirà a trionfare la squadra che sfrutterà al meglio tutte le risorse. Con i 5 cambi e la situazione Covid diventano fondamentali gli ingressi in campo a gara in corso. Ma non tutte le squadre riescono a sfruttare al meglio tutta la rosa. Guardando all’ultimo turno e ai giocatori in panchine delle big del campionato, si nota che è l’Inter la squadra con il valore complessivo maggiore, in termini di ingaggio, in panchina. Ed è Eriksen il giocatore con l’ingaggio più alto a partire dalla panchina. Ecco i dati squadra per squadra, come analizzato da Gazzetta.it:

