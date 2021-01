C.t. Danimarca: “Eriksen in panchina uno spreco di qualità. Lasciare l’Inter? Sono convinto…”

Deludente e in un certo senso molto preoccupante. Da quando è all’Inter Christian Eriksen ha giocato poco, soprattutto da agosto a oggi. Con l’Europeo alle porte, il c.t. della Danimarca, Kasper Hjulmand, non nasconde la sua preoccupazione: “Christian ha giocato davvero troppo poco nel 2020. È davvero uno spreco di qualità, tanto si è seduto in panchina. Quando vedo cosa può fare, spero e credo che quest’anno possa giocare di più”.

Dovrebbe cambiare società?

“Sono convinto che Christian prenderà le decisioni giuste a vantaggio sia della sua carriera di club che della nazionale danese”.