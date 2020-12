Mercato Inter, ecco l’obiettivo principale. Quarta punta ok, ma a un patto. Per Paredes 2 strade

Solo pochi mesi fa sembrava tutto fatto per il passaggio di Brozovic al Psg e Paredes all’Inter. Affare poi saltato, ma il centrocampista argentino continua a rimanere un obiettivo di mercato per il club nerazzurro. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’affare Paredes può tornare attuale soltanto con due strade. “Ed entrambe sono appese al futuro di Christian Eriksen. La più semplice sarebbe quella di uno scambio alla pari tra il danese e l’argentino, ma i francesi al momento restano ancora titubanti“.

“Dunque ecco la seconda via, più complessa: se l’Inter riuscisse a cedere a titolo definitivo il danese potrebbe poi girare tutto al Psg per Paredes e sistemare la mediana. Ma anche qui c’è un però: Paredes piace tanto ai nerazzurri, ma Conte avrebbe bisogno di un mediano più fisico e di copertura. Il centrocampista resta l’obiettivo principale: un Kanté non lo puoi prendere a gennaio ma qualcuno con caratteristiche simile in uscita da qualche top club potrebbe risolvere l’annosa questione. Spigolosa quasi come la quarta punta: Gervinho potrebbe essere il profilo giusto, a patto che esca Pinamonti“.

(Gazzetta dello Sport)