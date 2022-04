Inter, Paredes è il perfetto vice Brozovic: con l’argentino risolvi due problemi

Nei giorni scorsi l'argentino è stato nuovamente accostato all'Inter. Perché il suo arrivo risolverebbe due problemi

Gianni Pampinella

Uno dei problemi che si è manifestato con frequenza, e non solo in questa stagione, è l'assenza di un vice Brozovic. Una lacuna che non è stata ancora colmata col mercato e che invece necessita di un intervento nella prossima sessione estiva. Non è facile sostituire il croato, soprattutto quando hai un budget esiguo con Marotta e Ausilio che devono fare i salti mortali per seguire le direttive di Zhang. Autofinanziamento e riduzione del monte ingaggi. Ma un intervento a centrocampo andrà fatto perché Vecino e Vidal sono destinati a lasciare Milano e Gagliardini potrebbe partire in cerca di una squadra che possa garantirgli maggiore spazio. Ecco perché è necessario, ancora di più adesso, anticipare la concorrenza e correre ai ripari. Il primo nome sulla lista è quello di Davide Frattesi.

Il centrocampista del Sassuolo sta disputando un'ottima stagione e sarebbe un colpo in prospettiva interessante. Ma Frattesi non ha le caratteristiche per fare il vice Brozovic, è più un alter ego di Nicolò Barella. Chi invece farebbe al caso dell'Inter è sicuramente Leandro Paredes. Il nome dell'argentino è tornato in auge da qualche giorno e sarebbe l'acquisto perfetto, in un sol colpo si risolverebbero due problemi.

Il primo è che il giocatore del Psg ha le caratteristiche per vestire i panni del regista. Inoltre Paredes potrebbe giocare anche da interno di centrocampo facendo rifiatare Calhanoglu e Barella costantemente spremuti per necessità da Simone Inzaghi. A favore del giocatore c'è la valutazione. In questa stagione non ha trovato molto spazio e l'Inter potrebbe assicurarsi a costi contenuti un centrocampista di 27 anni nel pieno della sua maturità calcistica a un prezzo contenuto, circa 15 milioni di euro. Tra caratteristiche e costo, Paredes rappresenterebbe l'acquisto perfetto per un'Inter che vuole rimanere competitiva nonostante i problemi economici di Suning.