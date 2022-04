Inter, arrivo in mezzo: “In lista anche Paredes e Wijnaldum”. Ma occhio al ritorno a sorpresa

La stagione in corso ha evidenziato, per l'Inter, un buco in rosa a centrocampo: i dirigenti nerazzurri sono al lavoro

Marco Macca

La stagione in corso ha evidenziato, per l'Inter, un buco in rosa a centrocampo: in assenza di Marcelo Brozovic, la squadra non è mai riuscita a girare con i giusti ingranaggi. Motivo per cui i dirigenti nerazzurri, la prossima estate, proveranno a regalare a Simone Inzaghi un nome importante in mezzo. La lista comprende tanti profili di peso, da Wijnaldum a Paredes e Roca del Bayern Monaco. Ma non solo: Tuttosport parla anche di un possibile ritorno di Rafinha:

"Nel Psg, con cui l’Inter ha chiuso gli affari - in uscita - Icardi e Hakimi, occhio a Wijnaldum, l’ex Rafihna e Paredes, ma tutti hanno ingaggi molto elevati. Più semplice pensare al 20enne centravanti Kalimuendo, in prestito al Lens, e autore di 9 gol in Ligue1. Nel Bayern è in scadenza Tolisso, ma il francese sembra indirizzato già verso altri lidi, mentre potrebbe interessare un altro centrocampista, il 25enne Roca, ex Espanyol e poco utilizzato da Nagelsmann. Nel Chelsea, che attualmente ha il mercato bloccato, oltre a Lukaku che spinge per tornare, gioca anche un vecchio pallino di Ausilio, Mateo Kovacic, tuttocampista che il ds riprenderebbe di corsa".

(Fonte: Tuttosport)