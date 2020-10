Inter-Parma: ballottaggio Gagliardini-Nainggolan. Novità in difesa, in attacco coppia inedita

Nella gara casalinga contro il Parma, Antonio Conte dovrà fare i conti con alcune assenze. L’ultima in ordine di tempo si è aggiunta ieri, infatti il tecnico nerazzurro non potrà contare su Romelu Lukaku. Per l’attaccante risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra, che gli farà saltare la gara contro gli emiliani e con ogni probabilità anche la trasferta di Madrid. Allora in attacco scelte obbligate per il tecnico in attesa di capire se Alexis Sanchez riuscirà a recuperare almeno per andare in panchina. La linea difensiva potrebbe essere composta da Darmian, de Vrij e Bastoni. Hakimi e Perisic sulle fasce, mentre il mezzo ballottaggio Gagliardini-Nainggolan con il centrocampista italiano leggermente in vantaggio. Barella dietro la coppia d’attacco formata da Lautaro-Pinamonti.

(Gazzetta dello Sport)