Inter-Sassuolo, la partita delle (due) conferme: Conte vuole il veleno, e in attacco…

Antonio Conte, pur contento della vittoria, dopo la partita contro la Sampdoria è stato molto chiaro sui miglioramenti che vuole vedere nella sua Inter. La cattiveria agonistica e l’istinto killer dovranno essere caratteristiche portanti di una squadra che, chiamata a una rimonta con non poche difficoltà, vorrà giocarsi al meglio le proprie carte scudetto. Per dirla come l’allenatore nerazzurro, i “margini d’errore sono minimi”. Dunque, servono conferme, fin da subito. Perché in questo calendario fittissimo non c’è tanto da andare per il sottile. E infatti, domani sera a San Siro arriva il Sassuolo. Reduce dalla sconfitta per 4-1 a Bergamo contro l’Atalanta e voglioso di rifare subito punti.

Dal canto suo, Conte si aspetta una prestazione incoraggiante sotto due aspetti, come riportato da gazzetta.it:

GESTIONE PARTITE – “Contro i neroverdi all’andata l’Inter segnò quattro gol, ma si fece rimontare dal 4-1 al 4-3 rimettendo in discussione una partita che doveva già essere in archivio. In piccolo la cosa si è riproposta contro la Sampdoria e Conte ci si è soffermato a lungo nel post-partita: la sua squadra deve imparare a gestire meglio i match ben indirizzati”.

CAPACITA’ OFFENSIVA – “La gara di domani potrebbe essere una prova d’appello sotto questo punto di vista, mentre ci si aspetta di vedere conferme a livello di creazioni di occasioni: si riparte da Eriksen dietro ai due centravanti, ma con Sanchez che sembra scalpitare alle loro spalle“.

(Fonte: gazzetta.it)