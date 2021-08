Sky – Inter, passi decisi verso Thuram: si lavora per capire come portarlo a Milano. Raiola…

Via via che passano le ore, Marcus Thuram diventa una pista sempre più calda per l'attacco dell'Inter in vista della nuova stagione

Marco Macca

Via via che passano le ore, Marcus Thuram diventa una pista sempre più calda per l'attacco dell'Inter in vista della nuova stagione. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, l'attaccante francese del Borussia Moenchegladbach, classe 1997, è il profilo che intriga di più i dirigenti nerazzurri, che si starebbero muovendo in maniera concreta per capire la fattibilità dell'operazione.

Rinforzo 'alla Lukaku'

Thuram, che in Germania gioca da attaccante esterno ma che può svolgere anche il ruolo di centravanti puro, stuzzica l'Inter per caratteristiche tecniche e soprattutto fisiche, simili a quelle di Lukaku e in grado di non far avvertire troppo l'assenza del belga. Non è ancora una scelta definitiva, quella dei nerazzurri, ma la realtà è che Thuram sta rubando l'occhio in Viale della Liberazione. Il suo agente, Mino Raiola, è al lavoro per capire le condizioni migliori per acquistarlo.

(Fonte: Sky Sport)