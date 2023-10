Inter, Pavard si riscopre bomber: doppia mansione e arma in più per Inzaghi

Entrato gradualmente nelle rotazioni dopo il suo arrivo a Milano, quando è partito titolare - 5 volte su 10 gare - non è mai uscito dal campo.

“Un innesto di peso dal punto di vista tecnico e in termini di esperienza, a beneficio di una difesa che è la meno battuta dell’intera Serie A e con un andamento da record anche rispetto agli altri campionati europei” aggiunge il quotidiano.

Dopo la doppietta con la Francia, che non esultava per due gol di un suo difensore da quelli di Sakho contro l’Ucraina nel 2013, Pavard ha rivendicato la sua volontà di giocare al centro della difesa e non da terzino.

Inzaghi conta su di lui come braccetto di destra, in alternativa a Darmian, o come esterno, per far rifiatare Dumfries.

“Credo di essere piuttosto abile in avanti, sto migliorando con il passare del tempo. L'anno scorso ho segnato sette reti con il Bayern e di certo non sono stati casuali” ha dichiarato il francese, che si conferma un’arma in più in fase di finalizzazione.

L’obiettivo è conquistare un posto da titolare nella nazionale transalpina in vista di Euro 2024.

In nerazzurro, invece, Pavard ha una doppia mansione:

“Da subito con Inzaghi proseguirà quel lavoro iniziato a fine agosto che lo vede come protagonista non solo negli interventi difensivi, ma anche come supporto prezioso alla manovra dell’intera squadra” conclude il Corriere dello Sport.

