Inter, cambio di piani a sinistra: Pedraza in stand by, si punta su Gosens. Ma ora…

I nerazzurri potrebbero aver cambiato strategia per quanto riguarda la fascia mancina del campo: in rialzo le quotazioni del tedesco

Fabio Alampi

Il mercato invernale dell'Inter non prevederà grandi colpi in entrata: le note difficoltà finanziarie del club nerazzurro impediscono voli pindarici sotto questo aspetto, e la sensazione è che la rosa rimarrà inalterata fino a giugno. Per quanto riguarda le uscite, bisogna registrare una grossa novità: Robin Gosens, che sembrava ormai destinato a cambiare aria, resterà a Milano a contendersi una maglia da titolare sulla sinistra insieme a Federico Dimarco. Il tedesco sta dando segnali positivi in questa pausa invernale, tanto da far cambiare i piani interisti.

Il piano originario — L'idea dell'Inter era semplice: cedere Gosens già a gennaio e investire parte del ricavato su un nuovo esterno. Secondo AS, uno dei primi nomi sulla lista della dirigenza nerazzurra è quello di Alfonso Pedraza: il laterale mancino del Villarreal è tenuto da mesi in grande considerazione, e la sua prestazione super in occasione dell'amichevole disputata in estate aveva sciolto qualsiasi dubbio sul suo valore. Con lo spagnolo erano già partiti i primi contatti, ma la crescita di Gosens pare abbia messo in stand by la questione, quanto meno per gennaio.

Il rischio tra gennaio e giugno — Pedraza rimane un obiettivo dell'Inter per la prossima stagione, ma nel frattempo qualche altro club potrebbe approfittare di questa situazione di stallo: su tutti il Leeds, costretto a trovare in tempi brevi un sostituto dell'infortunato Junior Firpo. Per lo spagnolo si tratterebbe di un ritorno, avendo già militato tra le fila del club inglese nel 2017. Il Villarreal, che ha rinnovato il contratto del giocatore fino al 2026, non si opporrebbe a un suo trasferimento già a gennaio, avendo già in rosa Johan Mojica e Alberto Moreno.